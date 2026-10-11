Мирослав Ненков: Арестът на лекари в Пловдив е грозна демонстрация на власт

Грозна демонстрация на власт. Не се прави така с колегите. Този начин на финансиране в системата на здравеопазване е порочен. Умни хора и смели политически лидери трябва да измислят как да се прави финансирането вместо клиничните пътеки.

Това коментира пред bTV д-р Мирослав Ненков по повод арестите на лекари в пловдивската болница "Св. Георги". На 5 октомври полицията нахлу в Медицинския факултет в Пловдив и арестува деканката проф. Мариела Генева-Попова и още 9-има медици за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проф. Генева е и началник на Клиниката по ревматология в болницата "Св. Георги" и била мотора на схемата. Прокуратурата обяви, че организираната престъпна група е действала от 2021 г. За около 3 г. тази клиника, в която болничните легла са едва 49, е отчела близо 24 хил. хоспитализации. За тях касата е платила около 12 млн. евро. А предполагаемите щети се оценяват на 3,06 млн. евро.

Д-р Ненков си пожела силен политически лидер, който да може да наложи по-добра система без да се страхува от първоначалните реакции. Обясни, че отклоняването на средства е скандално, но и че е можело да бъде спряно навреме. Както и че лекарите едва ли са щели да избягат в Тайланд, ако не са били арестувани по този показен начин.

Много е лошо, когато човек заеме висок административен, научен и обществен пост като тази госпожа и прави такива неща, но това много отдавна е можело да бъде спряно преди полицаите да влязат и да ги тръшкат на земята. Тази жена го е правила, защото е видяла много други, които са го правили, но не им се е случило нищо, каза още той. Обясни, че тази схема за крадене не е сложна, но и че ако професорката е знаела, че ще бъде наказана, е нямало и през ум да й мине да прави подобни схеми.

Ние сме незрели като общество, за да видим какво лошо сме направили - защо специализантите ни бягат в чужбина, а не как да ги накажем, когато се върнат от протеста, коментира докторът.