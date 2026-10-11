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139 станаха загиналите мигранти край Джибути, а 84 остават в неизвестност по данни на Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от ДПА и БТА. Те са пътували с голяма лодка към Йемен.

В предходните данни за инцидента се съобщаваше за 109 жертви: 52 мъже, 42 жени и 15 деца.

"Това е огромна загуба на човешки животи. Нашите екипи са на място и работят съвместно с местните власти за оказване на спешна помощ. Тази трагедия е ярко напомняне за опасностите, пред които са изправени мигрантите по този миграционен маршрут в търсене на икономически възможности", заяви Александър Коасак, ръководител на мисията на МОМ в Джибути.

Според оцелелите лодката се е преобърнала в четвъртък вечерта близо до пристанището на град Обок в северната част на Джибути. Оцелели са над 80 души, като всички са граждани на Етиопия.