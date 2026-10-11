Иван Демерджиев: Виждал съм се с Илиян Филипов 7-8 пъти, говорили сме на мачове

Няколко виждания с убития бизнесмен Илиян Филипов е имал вътрешния министър Иван Демерджиев. Той обаче отново твърдо отрече някога да му е бил адвокат.

Г-н Филипов е жертвата на това убийство. Аз бих питал кой е познавал убиеца. Аз бях 21-22 години адвокат, бил съм адвокат на много хора. На него - не, но дори и да бях, не виждам нищо нередно в това. Не мога да си спомня точно в какви обстоятелства се запознахме, но е от 5-6 години. По-добре се познавам с един от неговите партньори и през него се запознах с Филипов. Не съм броил колко пъти съм говорил с него, но през последните години имаме 7-8 виждания. Не сме обсъждали нищо кой знае какво. 2-3 пъти сме се виждали на стадиони по време на мачове и не сме коментирали нищо конкретно. Митичните подмятания и навеждания в някои посоки нямат нищо общо.

Това каза министър Демерджиев пред bTV в предаването "120 минути".

Въпреки че призова за въпроси кой е познавал задържания за убийството Славчо Мегеров, той не отговори на този въпрос и призова журналистите да го проверят. Мотивите на задържания като физически извършител още се проверявали, разглеждат се различни версии.

Оръжието на убийството се търси не само във водите на Марица,

съобщи вътрешният министър. Ще продължи да се търси, но и не само то, добави той. Имало достатъчно доказателства, че именно Славчо Мегеров е физическия убиец на пловдивския бизнесмен и собственик на футболния клуб "Ботев". Проверява се и дали има други замесени.

МВР шефът призова за спокойствие хората на фона на вълната от бомбени заплахи, подавани по имейли през последните дни до различни институции, училища и детски градини. Има и такива за сигурността на министър Демерджиев, а през седмицата в парламента той ги обвърза с работата си и разкритията си за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Нито се страхувам, нито подобни действия могат да повлияят на мен или как вземам решения. Тези имейли всяват смут, разстройват нормалния живот на гражданите и това ме смущава много повече. Охраната ми не е усилия, тя се ръководи от обективни факти, не от имейли. Трябва да се спазва стриктно протокола в такива ситуация, но хората да не се поддават на внушения, нека да подхождат спокойно, каза Демерджиев. Той уточни, че не може да каже, че Пеевски го заплашва, но има опити за отклоняване на общественото внимание от важни теми.

Не става въпрос за нещо лично по темата за полетите. Лидерът на ДПС не отрече, че има такива полети и че е ползвал този самолет, каза, че ги е платило неговото семейство. Амбицията ни е първо да установим фактите, после внасянето им в прокуратурата. "Мрежата на взаимовръзки се разширява. Събираме факти за източване на средства през обществени поръчки. Мантинелите са само един сектор. във всички сектори с голям обществен ресурс има подобни практики. Образуваме проверки и производства, взаимовръзките стават все по-видни. Водят към кръгове в периферията на Пеевски, Борисов, хората, които управляваха България. Надолу има различни кръгове около тях. Събрали сме немалко доказателства, които да издържат в съда, част от тях са внесени в прокуратурата. Разчитам изключително много и на избора на нов ВСС", продължи той. Разказа, че не се чувства самотен в тази битка, просто е в авангада й. Но е в постоянна комуникация с премиера Румен Радев и смята, че има подкрепата му.