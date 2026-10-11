Петър Витанов: Експлозията на потъналия кораб е била огромна, затова търсенето на моряците свърши бързо

Експлозията на потъналия кораб, ударен от дронове във вторник, е била огромна. Това може и да е една от причините за бързото приключване на издирвателните действия за оцелели моряци или поне телата им.

Това разказа пред bTV Петър Витанов - шеф на парламентарната група на "Прогресивна България" и на комисията по външна политика на Народното събрание. И той прокрадна тезата, че на потъналия кораб може да са се превозвали необявени товари. Официално държавата така и не каза какъв е бил товарът. На другия поразен кораб, чийто екипаж бе спасен от българските моряци и военни, е установено превозвано жито.

Появиха се версии за украинско зърно и на потъналия съд, че е празен, както и че е имало войски или оръжие. Корабът е тръгнал от Египет. Витанов обясни, че обикновено курсовете от Египет до Румъния и Украйна отнемат пет дни, а този кораб е пътувал вече 15 и според Витанов е възможно да е бил претоварен. За войска или оръжие се споменавало в доклади на службите, съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след заседанието на КСНС.

По-рано в ефира на телевизията гостува военният анализатор Руслан Трад, който обясни, че ако на корабите е имало военна техника, то е щяло да гръмне с експлозия, която да се види на сателитните кадри.

Несъгласията ги отдавам на предизборната кампания. Ябълката на раздора беше трябва ли да се посочи Русия като извършител. Тези предложения на опозицията - за активиране на чл. 4 на НАТО, считам за несериозни, разказа Витанов за Консултативния съвет по национална сигурност в сряда. Той присъства на заседанието като представител на "Прогресивна България".

Няма неоспорими доказателства. Логиката предполага, че става дума за руски удари, но когато говорим от името на държавата, не можем да си позволим да боравим с предположения. Доказателствата най-често са свързани с отломки от дронове. Това първо не е атака срещу България, защото е на доста мили от териториалните ни води. Над 460 са ударените кораби през последните месеци от двете страни. Малко повече са ударените от украинска страна, защото и двете държави използват тези кораби за пренасяне и на войски, отговори той руски ли са били дроновете, ударили двата кораба.

Обясни, че в такива случаи има два подхода. Единият е да се реагира веднага като Турция, а другият е като при Германия след намирането на дронове на летището в Лайпциг - първо се прави разследване. Ударените кораби бяха турски. Президентът Реджеп Тайип Ердоган се обади на Владимир Путин, за да обсъдят сигурността на корабоплаването в Черно море.

НАТО обезкуражава използването на чл. 4 в такива ситуации, защото прекомерното му използване може да доведе до девалвиране на този инструмент. Дори и половината от тези 460 ударени кораба да са били в натовска зона, нито веднъж не е бил активиран чл. 4, обясни още Витанов.

Той също не е бил уведомен за посещението у нас на шефа на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов, но обясни, че конфиденциалността е съвсем естествена заради многото опити за покушение над този човек.