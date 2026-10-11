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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23716176 www.24chasa.bg

Катастрофа с пострадали спря камионите на влизане в Лом

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Снимка: Архив

Движението на тежкотоварни камиони по пътя Лом – Монтана е временно блокирано заради катастрофа на входа на Лом, съобщи дежурният в Областната дирекция на МВР в Монтана.

Леките автомобили могат да преминават в едното платно, посочиха от полицията.

Катастрофата е станала на десен завой при влизане в Лом от Монтана.

Сблъскали са се два леки автомобила. При удара са нанесени материални щети на автомобилите, пострадали са двамата водачи, които са откарани в болницата в Лом и са настанени за лечение с наранявания, за живота им няма опасност, пише БНТ. 

В момента се изясняват обстоятелствата около произшествието, на място е оперативна група на полицията. Очаква се скоро тежкотоварният трафик да бъде пуснат, казаха от полицейската дирекция в Монтана.

Снимка: Архив

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