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Софиянец блъска по патрулка в Пловдив по време на проверка, развика се на полицаите

Никола Михайлов

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Патрулен автомобил на “Общинска полиция” в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Районният съд в Града на тепетата му наложи 100 евро глоба

Софиянец се озова в ареста на пловдивското Второ районно управление заради цирк по време на полицейска проверка. Мъжът се е сдобил с глоба по Указа за борба с дребното хулиганство. 

Около 14,30 ч. на 3 октомври служители на "Общинска полиция" извършвали служебните си задължения по ул. "Иван Вазов", когато друг автомобил им свирнал неколкократно с клаксона, след което ги задминал. Полицаите предприели проверка на колата и поискали документите на водача, който бил от София. 

Докато служителите на реда работили, шофьорът излязъл и започнал да удря по патрулката, като им викал да му върнат документите обратно. Полицаите се възмутили и го отвели в Районното, където получил акт. 

На следващия ден агресивният водач застанал пред съда, признал вината си и изразил съжаление за стореното. Обещал, че повече няма да се повтори, а магистратите определили размера на санкцията му по УБДХ - 100 евро. 

Патрулен автомобил на “Общинска полиция” в Пловдив.

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