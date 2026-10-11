Пожар избухна от запалени сухи листа в Карлово (Снимки)

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Виновникът опитвал да ги почисти, но пламъците излезли извън контрол

Пожар избухна във вилната зона на Карлово и вдигна на крак огнеборци днес. Причината било почистване на сухи листа, които били запалени, съобщиха от Регионалната дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението”.

Инцидентът станал този следобед. Пожарът бързо се разпространил по сухата растителност към гората. Вятърът помогнал за разрастването на огъня, а труднодостъпният терен пречил на гасенето. Пожарникарите от Карлово обаче положили огромни усилия и се справили с бедствието.

От пожарната призовават хората да не горят растителни отпадъци, защото сухото време и вятърът могат да превърнат дори малкия огън в сериозна опасност за природата, домовете и хората.