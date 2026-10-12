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Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и пенсионното осигуряване

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Банкноти евро СНИМКА: АРХИВ

Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда.

Социалните партньори ще разгледат два проекта на постановления, внесени от министъра на труда и социалната политика. Те предвиждат промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания, както и в наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Тристранката ще обсъди и промени в Кодекса на труда. Те включват две основни предложения - обявяване на Деня на националното помирение за официален празник и премахване на максималния шестмесечен период, за който се дължи обезщетение при незаконно уволнение и оставане без работа.

Банкноти евро СНИМКА: АРХИВ

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