155 пожара гасиха за денонощие в страната, няма загинали и пострадали

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Общо 155 пожара са потушени в страната през последното денонощие. При инцидентите няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

През изминалите 24 часа пожарникарите са реагирали на 198 сигнала за произшествия, съобщи БТА.

С преки материални щети са 23 от пожарите. Девет от тях са възникнали в жилищни сгради, два – в спомагателни, временни или паянтови постройки, а шест - в превозни средства.

Останалите 132 пожара са без материални щети. Най-много са случаите на запалени сухи треви, горска постеля и храсти - 102. Други 23 пожара са възникнали в отпадъци.

През денонощието екипите са извършили и 35 спасителни дейности и помощни операции, 10 от които са били при катастрофи с превозни средства.