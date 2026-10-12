Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата заради твърденията на Демерджиев

Вътрешният министър започна да си играе със страховете на хората. Сезирам прокуратурата за това, че създава паника, казва лидерът на ДПС

В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива една крайно несъстоятелна, абсурдна и дори комична линия на обвързване на своите действия по доказване на несъществуващата връзка между българска компания и заплащането на мои полети (за които многократно съм заявил, че са платени от мен и семейството ми) и серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. Това пише лидерът на ДПС Делян Пеевски в своя позиция.

Ако нещата спираха до фиаското на това мѐме на министър, едва ли бих му посветил време и внимание, но безсилието го тласна в непозволена за един политик посока, посочва Пеевски.

Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората, употребявайки министерската си позиция, вместо на върха на отговорността си да постави сигурността и спокойствието на гражданите, допълва той.

Затова днес сезирам прокуратурата за проверка на твърденията му, каза лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Защото всички политици, без значение от позицията, която заемат са длъжни пред Конституцията да се ръководят от интересите на народа, а не да си играят със страховете на хората в услуга на своите страхове и провали, завършва Пеевски.