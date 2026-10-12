Почина участник от "Гласът на България", върнал се от Южна Африка, за да пее тук

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Румен Колев - участник от музикалното шоу "Гласът на България", е починал. Телевизията излъчи неговото представяне в неделя вечерта в негова памет.

Той така добре изпълни песента "Нежно постоянство", че всички четирима треньори обърнаха столовете си и го пожелаха в отборите си.

Румен Колев се представя, че е от Хасково, на 54 г., а живота си дели на две части - в България и извън страната. С музика се занимава от 35 години.

Понеже няма много работа за музиканти в страната ни, решава да търси щастието си навън - в Южна Африка. Дъщеря му е тази, която силно настоява той да се върне у нас и да се яви в "Гласът на България". Колев избира да е в отбора на Дара въпреки силната молба на Иван Лечев той да е неговият ментор.

Накрая на кадрите с неговото участие предаването написа, че той е починал.

Видеото с изпълнението на Румен Колев просълзи стотици в социалните мрежи.

"Уникален глас. Такива гласове просто вече почти няма. Новината, че е починал накрая на неговото изпълнение беше доста шокираща за цялото ни семейство. Той беше нашият фаворит! Да почива в мир и дано не спира да пее там където е! Лети свободно!"

"Дълго време, след като прочетох новината, седях и мълчах. В памет. Дойде си, за да останеш завинаги тук. Почивай в мир."

"Ах, животе... Идваш си след 28 години отново в родината си, отгледал си и дете, печелиш сърцата на много хора с гласа си и... Ах, животе..."

"След красивото му изпълнение, останах като попарена от финалните надписи! Да почива в мир! Прибрал се в родината, за да отлети към звездите!", отправят своите съболезнования хората.

Според някои Колев е починал вследствие на онкологично заболяване.