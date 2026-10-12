Анализатори: Правителството трябваше да покаже гръбнак и да обвини Русия

Българското правителство трябваше да покаже гръбнак и да посочи Русия като виновник за атаката срещу търговски кораби в българската икономическа зона на Черно море.

Около тази теза се обединиха в студиото на Нова телевизия анализаторите Кристиан Шкварек и проф. Марин Русев.

Миналата седмица на около 70 морски мили от брега на Бяла бяха атакувани с дронове два търговски кораба като единият бе потопен. Свидетел на атаката стана екипажът на български кораб, който спаси моряците от единия атакуван съд. Правителството обаче отказа да посочи виновник, въпреки че премиерът Румен Радев призна, че е по-вероятно корабите да са атакувани с руски дронове.

"Повече от очевидно е, че Украйна няма интерес да си взривява корабите. Правителството трябваше да посочи Русия. Така щеше да покаже, че имаме гръбнак. Ние сме еднакво превзети от страх от Русия и САЩ и нямаме гръбнак като държава", коментира Шкварек.

Проф. Марин Русев пък препоръча на политиците, ако не искат да дразнят електората си да не говорят за Русия, а за режима на Владимир Путин.