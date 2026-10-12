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25-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа с АТВ

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Линейка

25-годишен мъж се бори за живота си след тежка катастрофа с АТВ на пътя между селата Оризаре и Гюльовца.

Инцидентът е станал малко след полунощ на 11 октомври. По данни на полицията младият мъж се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, загубил е контрол над превозното средство и се е преобърнал извън пътното платно.

При катастрофата е получил фрактури на черепа, дясното рамо и три ребра.

Пострадалият е настанен в отделение „Реанимация" на УМБАЛ - Бургас с опасност за живота, съобщава БНТ.

Линейка

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