Пипнаха пиян и без книжка да бръмчи с кола без номера край Стражица

Пиян и неправоспособен водач, с автомобил без регистрация хванаха служители на полицията в Стражица. В петък около 17 ч. в полицейското управление е получен сигнал за лек автомобил, без поставени регистрационни табели, който се движи в посока Антоново.

При извършен обход лекият автомобил е установен и спрян за проверка. Зад волана бил 41-годишен от Шумен. В хода на проверката е изяснено, че автомобилът е с прекратена регистрация, а водачът е неправоспособен и е седнал зад волана, след употреба на алкохол. Апаратът е отчел 0,97 промила, а водачът вече бил осъждан за същото деяние. Той е оказал кръвна проба, съобщи МВР.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е бързо производство.

Друг солидно почерпен шофьор засякоха в събота. По обяд в с. Поликраище е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 43-годишен от Сливен. При тест за употреба на алкохол апаратът е отчел 3,37 промила. Той е отказал кръвна проба.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство.