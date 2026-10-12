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Ива Михайлова вече е в България

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Ива Михайлова

Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат, съобщи БНТ.

Пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство до момента не можеше да напуска родния си град - Кочани, за лечение заради съдебна забрана.

Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас.

Девет месеца Ива Михайлова, която има българско и македонско гражданство, чакаше за операция на гръбнака. 23-годишното момиче получи осем отказа за лечение в чужбина от съда в РСМ, тъй като е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал.

Ива Михайлова

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