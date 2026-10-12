Опасно изпреварване преди завой предизвика катастрофа между Бистрица и кв. "Симеоново" (Видео)

Опасно изпреварване непосредствено преди завой доведе до катастрофа на пътя от село Бистрица към столичния кв. „Симеоново". За инцидента от 10 октомври съобщи кметът на Бистрица Самуил Попов във Фейсбук страницата на кметството. Той приложи и видеозапис от произшествието.

На видеото се вижда как автомобил, който се спуска по наклона, спира рязко заради започната маневра по изпреварване. Движещата се зад него кола не успява да спре навреме и се удря в задната ѝ част. След сблъсъка автомобилът отскача в насрещното платно, удря се в мантинелата и осъществява лек челен сблъсък с насрещно движеща се кола.

Особено притеснително е, че водачът, предприел опасното изпреварване, продължава движението си, без да спре на мястото на произшествието, посочва Попов.

Той подчертава, че всеки шофьор е длъжен да спазва необходимата дистанция и да управлява автомобила си така, че да може да реагира своевременно. Това обаче не отменя необходимостта да се изясни ролята на водача, чието изпреварване е довело до внезапното спиране и последвалата верижна реакция.

През следващата седмица кметът ще изпрати официален сигнал до отдел „Пътна полиция" – СДВР, като приложи видеозаписа и поиска проверка на действията на всички участници в произшествието.

Попов припомня, че още през май е сигнализирал за друг случай на опасно изпреварване преди завой. Той призовава водачите да бъдат внимателни, да спазват дистанция и да проявяват толерантност на пътя.

„Колко още подобни ситуации трябва да се случат, за да осъзнаем, че няколкото спестени секунди не си струват риска, на който излагаме както себе си, така и останалите участници в движението?", пита кметът на Бистрица.