Опашка от над 140 души за златната монета „Св. Иван Рилски“ на БНБ

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Опашка се изви пред централната сграда на Българската народна банка (БНБ) в София за новата колекционерска златна евромонета „Св. Иван Рилски", видя репортер на БТА. Монетата се пуска в продажба днес на цена от 1508 евро, а тиражът е ограничен до 3000 броя.

Към 9:20 ч. в импровизирания списък на чакащите бяха записани над 140 души. Номиналната стойност на монетата е 100 евро.

Това е петата и последна колекционерска монета, която БНБ пуска през 2026 г.

Продажбите се извършват на четири каси в централната сграда на банката на площад „Княз Александър I" № 1, както и на още четири каси в Касовия център на ул. „Михаил Тенев" № 10 в София.

Всеки клиент има право да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали действа от свое име, или представлява друго лице. При покупка от името и за сметка на друг човек се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.

Купилите монета като физически лица нямат право да придобият втора като представители на юридическо лице. Ограничението важи и в обратния случай. Монетата не се продава на лица под 18 години, уточняват от БНБ.

До края на работния ден днес златната евромонета ще бъде предложена и чрез „Инвестбанк", „Първа инвестиционна банка", „Тексим Банк", „Токуда Банк", „Общинска банка", „Централна кооперативна банка" и „Монетен двор". Списъкът с банковите офиси и клонове, в които ще се продава, е публикуван на сайта на БНБ.

За разлика от възпоменателните евромонети, колекционерските са законно платежно средство само в държавата, която ги емитира, а не на територията на цялата еврозона.