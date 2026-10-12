Един загинал и 29 ранени при катастрофи за денонощие

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Един човек е загинал, а 29 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на официалния си сайт.

В София са регистрирани 40 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали петима души.

От началото на октомври при катастрофи са загинали 23 души, а 324 са ранени. За периода са регистрирани общо 255 пътни инцидента с пострадали или загинали.

От началото на годината жертвите на пътя са 391. При общо 5414 катастрофи са ранени 6724 души.

Черната статистика продължава да се влошава. За същия период на 2025 г. загиналите участници в движението са били 337, или с 54 по-малко спрямо тази година.