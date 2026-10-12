Йотова: Трябва да следим обстановката в Черно море с дронове и сателити

На КСНС приехме да предложим на ЕС рамков механизъм, който да включва система за ранно предупреждение при заплахи за гражданското корабоплаване

Не можем ефективно да защитаваме дадено пространство, ако не разполагаме с достатъчно добра и своевременна информация за случващото се в него. Необходимо е по-активно използване на наличните способности за наблюдение, включително безпилотни летателни системи, сателитни средства и други инструменти за морско наблюдение. Европейски съюз вече разполага с редица способности и инструменти, които могат да бъдат по-добре координирани и ползвани.

Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри конференцията „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа", организирана от Европейската лига за икономическо сътрудничество (ELEC) и БАН.

"Защитата на критичната инфраструктура трябва да бъде също приоритет. Съвременните конфликти показват, че критичната инфраструктура може да бъде е положена на различни видове въздействия: физическо, дистанционно, кинетично или чрез хибридни инструменти. А за България това означава необходимост от постоянна оценка на рисковете за стратегическите обекти и от подобряване на физическата защита", заяви държавният глава.

Според Йотова държавата трябва да разполага с достатъчно ефективни инструменти за защита на тези области. И бе категорична: първите стъпки в това отношение са обнадеждаващи.

"Ускоряваме развитието на способностите за противодействие на безпилотни системи. Безпилотните технологии променят характера на съвременната сигурност. Затова модернизацията на въоръжените сили трябва да включва придобиване модерни антидрон способности, включително системи за откриване, проследяване и когато е необходимо - за тяхното неутрализиране", заяви тя.

На заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) било постигнато съгласие около българското предложение за европейски рамков механизъм.

"България като член на Европейския съюз предлага изграждането на европейски рамков механизъм за сигурност и безопасност на корабоплаване в Черно море, като част от изпълнението и надграждането на стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион. Тази година бе приета и специална стратегия на ЕС за Черноморието в три стълба, като най-голямото внимание беше отделено на първия, който визира сигурността", каза Йотова.

"Този механизъм рамков механизъм трябва практически да бъде ориентиран и да включва Европейска система за ранно предупреждение при заплахи за гражданското корабоплаване", допълни тя.

"Системата трябва да включва обмен на информация в реално време между държавите членки, европейските агенции и международните организации, изграждане на обща картина на морската обстановка в Черноморския район, използване на сателитни системи и други европейски способности за наблюдение", обясни президентът.

"Сигурността в Черно море не трябва да бъде разглеждана единствено през призмата на военното противопоставяне, а като общ интерес за корабоплаване, икономическа свързаност, опазване на морската среда и защита на човешкия живот. Един особен аспект, на който не се обръща достатъчно внимание, е екологичната безопасност на Черно море, предвид на многобройните атаки към кораби", коментира президентът и заяви, че трябват мерки и в тази посока.

"България вече работи активно с партньорите за изграждане на съвместния българо-румънски център за морска сигурност", увери Йотова.

"Черноморските държави са непосредствено засегнати от рисковете и затова диалогът между тях трябва да бъде част от усилията за намаляване на опасностите за цивилното корабоплаване", категорична бе тя.

"България е готова да поеме активна роля на преговори, намиране на консенсус между страните граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в морето и за превръщането му в зона за споделена сигурност", допълни държавният глава.

"Съвременната среда със сигурност показва ясно, че границите между традиционните военни заплахи и хибридните, кибератаките, технологичните заплахи, стават все по-трудни за разграничаване. Войната излезе от бреговете на Русия и Украйна и доплува до България. И това ни засяга прямо и страната ни не може да стои безучастна. На сесията на Общото събрание на ООН апелирах, че трябва да превърнем Черно море от зона за повишен риск и заплаха в зона за сигурност, безопасност и свободно плаване. Трябва да гарантираме свободата и безопасността на корабоплаването, това е първата ни и основна задача", каза още Йотова.

Двата търговски кораба ALFA WATAN и ABLE са били атакувани около 3 ч. през нощта на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили от Бяла. Според началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов атаката е била комбинирана – с въздушни и морски дронове.