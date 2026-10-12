Без нови операции на военните около "Ейбъл", чакат дрон за огледа на потъналия "Алфа Ватан"

Не се предвиждат нови операции от Военноморските и Военновъздушните сили в зоната на атаката на двата кораба в Черно море.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов, който е гост на международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа", организирана от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН.

Очаква се от министерството на транспорта да влезе във връзка с компетентните европейски агенции, които могат да осигурят подводен дрон, който да направи огледа на потъналия "Алфа Ватан".

"Към страни от НАТО са отправени запитвания, още при падането на дрона при Кардам, за осигуряване на средства за наблюдение на въздушното пространство. Военното министерство ще отправи ново искане за това", каза Стоянов.

"Все още няма сателитни снимки, които да внесат яснота за атаката", обяви той.

Преди три дни двама военни от 24-та авиобаза "Крумово" направиха оглед на кораба, на който след атаката с дронове в 3 часа през нощта на 6 октомври, пламна пожар. Това е корабът, чийто екипаж бе спасен от Военноморските ни сили, а двамата най-силно пострадали бяха откарани за лечение във Военномедицинска академия - Варна.

По време на огледа те не са открили останки от дронове, което значи, че все още остава неясно откъде е дошла атаката в изключителната икономическа зона на България.

Според наличната досега информация атаката над двата кораба е била комбинирана - с въздушни и морски дронове. България ще опита заедно с другите черноморски държави да накара Русия и Украйна да спрат военните действия в Черно море, а заедно с Румъния и Турция ще предприемем общи мерки за обезопасяване на корабоплаването. Това бе решено на заседанието на КСНС при президента, който се събра за първи път от февруари 2025 г. насам в сряда. Заседанието му продължи пет часа.

Съветът е приел няколко решения за предложения към правителството и парламента. За да бъдат приети решенията на КСНС, е нужно съгласие на 3/4 от присъстващите. Президентът Илияна Йотова обяви, че три парламентарни групи не са били съгласни с предложенията, но не ги назова. Една от тях е "Възраждане", тъй като лидерът ѝ Костадин Костадинов напусна заседанието час преди края. Представителите на "Демократична България" и ДПС Ивайло Мирчев и Станислав Анастасов не излязоха заедно с останалите участници за изявлението на Йотова. А извън сградата пред медии Николай Денков обяви, че и "Промяната" са били против, и изрази съмнения доколко решенията на КСНС са легитимни.

Едно от взетите решения е държавата да провери и чак тогава да съобщи чии са дроновете, които удариха два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море във вторник. Единият потъна и екипажът му не бе открит, а моряците от другия бяха спасени и са във Варна.

10 са били членовете на екипажа на потъналия кораб. Те не бяха открити при акцията на военните във вторник. Девет са сирийци, един е египтянин и тяхната съдба остава неизвестна, заяви пред агенция Франс прес Мазен Алуш, представител на сирийската Главна дирекция за границите и митниците.