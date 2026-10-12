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Велислава Петрова: Трябва политическо решение за спиране на ударите по търговски кораби в Черно море

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Външната министърка Велислава Петрова Снимка: Георги Палейков

Необходимо е политическо решение за прекратяване на ударите по търговски кораби в Черно море. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти в Люксембург, където пристигна за участие в заседание на външните министри на ЕС.

„Събитията показват разширяването на войната в региона. Това е много тревожно и сме решени да установим истината и да действаме заедно", каза Петрова.

По думите ѝ е необходимо да се работи за мораториум върху ударите по търговски кораби, тъй като проблемът засяга не само България, но и съседните държави, пише БТА.

Министърът подчерта и значението на центъра за сигурност в Черно море, по който България работи съвместно с Румъния. Според нея са необходими повече координирани действия, а сигурността в Черно море не е въпрос само на регионалната политика, а засяга целия Европейски съюз.

„Видяхме усилия за обособяване на коридори в Черно море за пренос на украинско зърно. Изглежда, те не осигуряват сигурността, която бихме искали", посочи Петрова.

Тя призова за цялостно общо решение, което да спре атаките срещу търговското корабоплаване. Това е от съществено значение както за Украйна, така и за държавите, които получават доставките на зърно, обобщи външният министър.

Външната министърка Велислава Петрова

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