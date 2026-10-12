Наталия Ефремова: 50+ е новата възраст на успеха, опитът на тези хора трябва да се използва

Хората над 50 години имат огромен потенциал и трябва да бъдат подкрепяни на пазара на труда. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова на форума „Young Talents 50+", открит в София.

„Факт е, че 50+ е новата възраст на успеха и това не е клише", каза Ефремова. По думите ѝ 50-годишната възраст вече не е граница, а период, в който хората разполагат с опит, зрялост и знания, натрупани в реалния живот.

В края на 2025 г. хората над 65 години в България са били повече от 1,5 милиона. Това означава, че всеки четвърти българин е в пенсионна възраст, посочи министърът.

Ефремова обърна внимание и на намаляването на населението в трудоспособна възраст. Затова е особено важно да се търсят начини за привличане и задържане на пазара на труда на хората, които все още могат да работят.

Според социалния министър служителите над 50 години могат да бъдат ценни ментори на по-младите си колеги и да им предават натрупаните знания и умения. Съчетаването на опита на по-възрастните с енергията и уменията на младите може да се превърне в ключ към успеха на компаниите. Хората в тази възраст могат също да се насочат към нов вид дейност, допълни тя.

По отношение на навлизането на изкуствения интелект и новите дигитални технологии Ефремова напомни, че има национални програми за безплатни обучения и субсидирана заетост, пише БТА

Тя призова хората да не спират да развиват и надграждат уменията си, за да се адаптират към промените на пазара на труда.