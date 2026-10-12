Благоевград се прощава със загиналата при катастрофата край Плевен студентка

Благоевград се прощава днес със загиналата при катастрофата край Плевен студентка. Тежкият пътен инцидент стана на 8 октомври около 22,50 ч. на пътя между Плевен и село Ясен. „Опел Астра", управляван от 20-годишен мъж, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в „БМВ", управлявано от 18-годишен водач. На място са загинали водачът на БМВ-то, неговият 21-годишен спътник, както и 20-годишна жена и 20-годишен мъж, пътували в опела. Водачът на опела е настанен в УМБАЛ „Д-р Георги Странски" с множество наранявания.

Една от жертвите е 20-годишната Виктория Арабаджиева от Благоевград, която е била студентка по медицина в Плевен. Поклонението и опелото ще се състоят днес, 12 октомври, от 13:00 часа в храм „Свети Димитър" в квартал „Струмско" в Благоевград.

През лятото Виктория е била на стаж в болница "Пулс" в родния си град. "С голяма болка в сърцата споделяме тъжната вест. Виктория ще остане завинаги в сърцата на всички със слънчевото си присъствие по време на студентската си практика в болницата. Изказваме искрени съболезнования на нейната майка Хриси, наш приятел и колега, както и на цялото ѝ семейство и близките ѝ.

Ще те помним с обич. Поклон пред светлата ѝ памет", написаха във фейсбук от болницата.