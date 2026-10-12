Пращат на съд двама, хванати в София с кокаин за почти 150 000 евро

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Софийската градска прокуратура (СГП) внесе в Софийския градски съд (СГС) обвинителен акт срещу двама мъже за държане с цел разпространение на близо килограм кокаин на стойност 146 585,55 евро.

Според обвинителния акт на 26 февруари 2026 г. в София двамата обвиняеми, действайки в съучастие като съизвършители, държали с цел разпространение високорисковото наркотично вещество в лек автомобил „Рейндж Роувър".

Иззетият кокаин е с нетно тегло 993,06 грама, а съдържанието на активния компонент е 68,2%. Стойността на наркотика е оценена на 146 585,55 евро, или 286 696,42 лева, съобщиха от следствието.

Двамата са предадени на съд за престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, във връзка с ал. 1, пр. 4, и чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Обвинението е за държане на наркотично вещество с цел разпространение, като случаят е квалифициран като особено големи размери.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.