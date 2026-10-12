16-годишен на мотопед предизвика катастрофа в село до Пловдив, той и спътникът му пострадаха

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Отнел предимството на 26-годишен водач на кръстовище в село Брестник

Неправоспособен 16-годишен водач на мотопед предизвика катастрофа, при която той и спътникът му пострадаха, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието, възникнало на кръстовище в село Брестник, е получен около 13 часа в петък. При проверка на място екип на сектор "Пътна полиция" установил, че нерегистриран мотопед „Ямаха" отнел предимството и блъснал лек автомобил "Дачия" с 26-годишен младеж зад волана. В болница с различни травми са настанени 16-годишното момче, управлявало мотопеда, и негов спътник на 21 години.

Алкохолните проби на двамата водачи са отрицателни. По случая е взето административно отношение.