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Двама водачи са в болница след катастрофа с отнето предимство край Калофер

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Катастрофите на Подбалканския път не са рядкост. Кадърът е илюстративен

67-годишен предизвикал произшествието

Двама шофьори са в болница след произшествие на Подбалканския път в петък, съобщиха от МВР.

Сигналът постъпил след 12 часа в Районното в Калофер – между село Васил Левски и град Калофер лек автомобил "Тойота" предприел ляв завой и отнел предимството на кола модел "Алфа Ромео". В резултат на удара са пострадали 67-годишният водач на първата кола и 51-годишният мъж зад волана на втората. На двамата е взета кръвна проба за химически анализ. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Води се досъдебно производство.

Катастрофите на Подбалканския път не са рядкост. Кадърът е илюстративен

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