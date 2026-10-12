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Корабът "Емил" напусна България

Димчо Райков

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Корабът "Емил" напусна България снимка:Министерство на отбраната

Корабът "Емил" напусна българските води. Плавателният съд който дрейфуваше в българските води близо 2 седмици вече е далеч от нашата икономическа зона. Той е бил изведен от турски влекач и се намира на 65 мили от Босфора. Това съобщи в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че информацията му е от 08:30 часа сутринта.

Преди 3 дни варненски рибари откриха обран кораба "Емил", който през август беше поразен от дронове край Одеса.

Те успели да се качат на кораба край Шабла. Корабът е без екипаж, техническите системи не работят и няма управление.

Преди да го поемат турските власи имаше опасност безконтролно плаващият кораб да бъде отнесен към българските брегове и да се разбие, причинявайки екологична катастрофа. 

Междувременно министърът съобщи, че поразеният от дрон кораб "Ейбъл", който бе ударен в българската икономическа зона, вече е на безопасно разстояние от българските брегове. Той плава  в посока юг-югоизток. 

Министър Пеев и кметът на Бургас Димитър Николов обхождат пристанището в Бургас СНИМКА: Димчо Райков
Министър Пеев и кметът на Бургас Димитър Николов обхождат пристанището в Бургас СНИМКА: Димчо Райков

Корабът "Емил" напусна България снимка:Министерство на отбраната
Министър Пеев и кметът на Бургас Димитър Николов обхождат пристанището в Бургас СНИМКА: Димчо Райков

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