Чужденка и още шестима са в ареста за наркотици

Седем души са задържани за притежание на наркотици в Пиринско. Полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са задържали двама мъже на 47 и 45 години от с. Мосомище. В хода на проведени действия по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества е проверено, обитавано от 47-годишния мъж жилище в с. Мосомище. Там на различни места са открити полиетиленова сгъвка, съдържаща около 2,97 грама сух канабис и около 13 полиетиленови топчета, съдържащи общо около 12,75 грама кокаин. Установено е, че същият е разпространил на различни лица от община Сатовча съответно около 1 грам кокаин и около 4,8 грама кокаин. След като е проверен и домът на 45-годишния мъж в същото село, от криминалистите са намерени около 201 грама сух канабис, полиетиленов плик с около 1,31 грама амфетамин и електронна везна. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на ОП-Благоевград.

При извършена, около 13:25 часа в неделя, в района на ул. „Просвета" в гр. Петрич, проверка на двама мъже на 28 и 30 години от града, у 28-годишния полицейски служители на РУ-Петрич и ЗЖУ-София намерили найлонов плик, съдържащ около 0,84 грама сух канабис. Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В Сандански пък криминалисти са проверили жилище, обитавано от 29-годишна чужда гражданка, където са открити два полиетиленови плика с намираща се в тях суха тревиста маса, реагирала положително на канабис с общо тегло около 11,62 грама. Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

Отново в курортния град, в неделя, около 10:30 часа е проверен и адрес, обитаван от 34-годишен мъж от града. Там органите на реда намерили около 0,86 грама зелена тревиста маса, реагираща положително на канабис. Мъжът е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

22-годишен благоевградчанин пък е арестуван, след като около 11:00 часа в района на ул. „Прилеп" у него са намерени станиолови пакетчета, съдържащи общо около 0,49 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо положително на амфетамин. В хода на работата по случая е проверено и обитавано от мъжа жилище в града, където криминалисти намерили найлоново пакетче, съдържащо около 1,84 грама сух канабис и около 21 найлонови пликчета с полепнало по тях бяло прахообразно вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на амфетамин. 22-годишният е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.