Заловиха жена с ауди да шофира без книжка и на коктейл от наркотици в Пловдив

На булевард в Кючука полицаите спипали водач с над 2,3 промила алкохол

32-годишна без свидетелство за управление на МПС е засечена да шофира на бул. "Цариградско шосе" в Пловдив, съобщиха от МВР. Тя била с лек автомобил "Ауди" и освен, че е неправоспособна, при драг тест се оказало, че шофира на три вида наркотици - кокаин, амфетамин и метамфетамин.

МВР - Пловдив съобщава, че през уикенда са задържани общо четирима дрогирани и трима пияни водачи на територията на областта.

На амфетамин и метамфетамин бил спипан и 22-годишен водач в село Златосел, който е криминално проявен.

Положителни стойности на технически средства за употреба на наркотици са отчетени и при изпробване на 26-годишен шофьор на "Фолксваген" в Карлово и на 37-годишен моторист с "Кавазаки", спрян край разклон за село Марково на околовръстния път на Пловдив.

Междувременно в събота полицейски екип реагирал на сигнал за опасно криволичещ по бул. „Никола Вапцаров" лек автомобил „Шкода". След незабавна намеса служителите на реда преустановили движението на въпросната кола, а проверката показала, че 61-годишният й водач е солидно почерпен – над 2,3 промила. С концентрация на алкохол в кръвта около 1,5 промила бил и друг шофьор на автомобил от същата марка, на 71 години, хванат в жк "Тракия". В Стамболийски и 30-годишен управлявал „Форд"-а си след употреба на спиртни напитки – над 1,3 промила, а справка в информационната система показала, че е направоспособен.

Срещу седмината се водят бързи производства.