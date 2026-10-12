Йотова: Нямам информация как се е прибрала Ива Михайлова, ще се срещна с нея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разбрах тази сутрин, след интервюто ми пред Би Ти Ви. Не са търсили съдействие от моя страна.

Това заяви президентът Илияна Йотова, след като по-рано днес стана ясно, че Ива Михайлова е успяла да се прибере в България.

"Предполагам, че прегледът в "Пирогов" тече в момента, ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти", каза още Йотова.

Президентът бе категорична, че няма информация как Михайлова се е прибрала в България. И заяви, че ще се срещне с нея при първа възможност, дори да я оставят в болница.

"Предстои да видим каква реакция ще има от страна на Северна Македония. Има още много неизяснени обстоятелства", коментира тя.

Според Йотова няма опасност сигурността на Михайлова да бъде застрашена на територията на България.

"Въпросът е да видим какво е нейното състояние и да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече от няколко месеца преди всички международни институции", допълни държавният глава.

Днес Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат.

Пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство до момента не можеше да напуска родния си град - Кочани, за лечение заради съдебна забрана.

Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас.

"Минахме през границата с адвоката ми, здравословното ми състояние се влоши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си лична карта и после българската показах на нашата граница", каза Ива Михайлова пред бТВ.