На 17 октомври 2026 г. в СТЦ Интерпред и на 19 октомври в хотел „Галерия Графит“ ще се проведе единственият специализиран форум за висше образование в Италия. Събитието е напълно безплатно – необходима е единствено предварителна регистрация.

За поредна година агенция за образование в чужбина „Скай Лайнс“ организира единствения специализиран форум за висше образование в Италия - Study in Italy 2026. В изложението ще се включат някои от най-престижните учебни заведения от Апенините. Събитието ще се проведе на 17 октомври (събота) 2026г. от 10:00 до 18:00 часа в СТЦ Интерпред, София, а на 19 октомври (понеделник) гостува във Варна в хотел „Галерия Графит“ – от 15:00 до 20:00 часа.

Събитието е безплатно, но е нужна предварителна регистрация.

Освен лични срещи, програмата включва и презентации на отделните висши учебни заведения, които ще се провеждат паралелно в отделна зала. Може да разгледате програмата в официалния сайт на събитието

В основната изложбена зала посетителите ще имат възможност лично да се запознаят с представителите на университетите участници и да получат информационни материали. Всеки дошъл ще може да научи повече за италианската образователна система, специалностите на английски и италиански език, езиковите курсове и ваканции в Италия, условията за прием и подготовката за кандидатстване, възможностите за стипендии и финансиране на обучението, подробности за студентския живот в Италия и много други.

Основни партньори на събитието са Посолство на Италия в София, Италианският културен институт в София, Италианска търговска камара в България и Конфиндустрия България. Присъстващите ще могат да се запознаят и с кариерните възможности за развитие в италиански компании след завършване.

Списъкът с участници включва едни от най-добрите държавни и частни учебни заведения в Италия:

Politecnico di Milano - лидер в обучението по архитектура и инженерни науки в Европа;

- лидер в обучението по архитектура и инженерни науки в Европа; Universita Cattolica del Sacro Cuore - един от водещите и най-големи частни университети в Европа;

- един от водещите и най-големи частни университети в Европа; IULM University, Milano – единственият италиански университет, специализиран в областта на комуникациите и чуждите езици;

– единственият италиански университет, специализиран в областта на комуникациите и чуждите езици; Четири от водещите академии за мода, дизайн и визуални комуникации в Италия – Istituto Europeo di Design, Istituto Marangoni, Nuova Academia di Belle Arti ( NABA ) и Domus Academy ;

Американският частен университет John Cabot в Рим;

в Рим; University of Padova – най-старият университет след Болонския, основан през далечната 1222 г.

– най-старият университет след Болонския, основан през далечната 1222 г. LUISS Guido Carli University – независим университет, разположен в сърцето на Рим, който предлага програми по бизнес, икономика, политически науки, философия, право и още;

– независим университет, разположен в сърцето на Рим, който предлага програми по бизнес, икономика, политически науки, философия, право и още; H-Farm College – иновативен университет, чиито програми се фокусират върху дигиталната икономика, дигиталните трансформации, новите технологии и бизнеса;

– иновативен университет, чиито програми се фокусират върху дигиталната икономика, дигиталните трансформации, новите технологии и бизнеса; LUMSA University – университет с над 85-годишна академична традиция, койт умело съчетава класическо университетско образование с модерен поглед към бизнеса, комуникациите, международните отношения, психологията и социалните науки;

– университет с над 85-годишна академична традиция, койт умело съчетава класическо университетско образование с модерен поглед към бизнеса, комуникациите, международните отношения, психологията и социалните науки; Università degli Studi della Tuscia - държавен университет във Витербо, предлагащ програми в областта на бизнеса, икономиката, инженерните и природните науки, културното наследство и други;

Гост на изложението е и центърът за езиково обучение LinguaViva, който организира курсове за изпитите по: архитектура, медицина, дизайн, инженерни науки в Италия.

Разгледайте детайлно всички участници на сайта на събитието.

Събитието е подходящо за кандидат-студенти за бакалавърски и магистърски програми, за младежи, които искат да продължат своето образование в чужбина, както и за такива, които все още не са се ориентирали накъде да се насочат след завършване на средното си образование. По време на изложението специализирани консултанти ще отговарят на въпроси и ще дават информация както за висше образование в чужбина, така и за езикови курсове, ваканции и средно образование в чужбина.

Study in Italy Fair е традиционно събитие, което се организира от 2012 година насам и събира на едно място представители на едни от най-добрите италиански университети. Целта е присъстващите да могат лично да се срещнат, да зададат своите въпроси и да получат информационни материали за висшето образование на в Италия. По време на миналогодишното издание присъстващите на събитието бяха над 1000 души.

Събитието е безплатно, но е нужна предварителна регистрация.