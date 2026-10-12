Стоянов: Заради атаките в Черно море засилваме разузнаването и патрулите там

Инвестираме в безпилотни системи, средства за противодействие срещу дронове, киберотбрана, радиоелектронна борба и космос, каза Стоянов

Искаме България да има собствена система от сателити за придобиване на информация, добави той

Заради все по-честите въздушни и морски атаки в Черно море, военното министерство засилва разузнаването и патрулирането на територията му, както и обмена на информацията със съюзниците от региона и с останалите страни-членки на НАТО.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов на международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа".

"Изключително сме загрижени от ситуацията на военните действия във войната в Украйна, които застрашават морската сигурност и свободата на корабоплаването. В този контекст укрепването на морската сигурност е от съществено значение за министерството на отбраната", заяви Стоянов.

"Повишена е междуведомствената координация, както и готовността на въоръжените сили за изпълнение на задачи по подпомагане на държавните органи", обяви министърът. Освен това са въведени и мерки за защита на военни формирования и обекти от критична важност за функциониране към държавата.

"Повишена е готовността на силите за реагиране в случай на нови инциденти в Черно море, а и не само там. Заради засилването на хибридните действия в редица държави от НАТО и Европейския съюз, нашата цел е да превърнем Черноморския регион в зона на активно възпиране и отбрана. Ако преминем към отбрана, това означава, че категорично не сме си свършили работа по отношение на възпирането", каза още Стоянов.

"Трябва да повишим нашата национална устойчивост, да обединим усилията на обществото и държавата за справяне с кризи, да гарантираме силно съюзно присъствие, да подобрим нашата комуникация със съседи, съюзници и партньори, както и способности, които гарантират, че всяка агресия ще бъде възпряна още преди да бъде започната", заяви военният министър.

"Затова трябва да сме готови за ефективна превенция и противодействие, да осигурим функционирането на критично важни функции и дейности на държавата и обществото", категоричен бе Стоянов.

Според него става въпрос за междуведомствено усилие, в което трябва да участва цялото правителство, но и местната власт, бизнеса и гражданите.

"Министерството на отбраната винаги е давало своя значителен принос, така че Черно море да остане отворено за търговия, инвестиции и свободно корабоплаване", каза министърът на отбраната. И обясни, че министерството му поддържа активни действия за изпълнение на разчетите на приетия от правителството "Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП на Република България до 2035 г.".

"Работим върху нова финансова програма за инвестиции в отбраната до 2035 г., която да реализира и приложи модернизацията на всички видове въоръжени сили и по всички оперативни домейни. Наличието на финансови средства обаче не означава още способности", каза Стоянов. И бе категоричен: парите са първата стъпка към придобиване на способности.

"Оттам нататък е необходимо технологично време, усвояване на новата техника. Мога да кажа, че сме прекалено закъснели. Ако в началото на войната бяха необходими час и половина за откриване на целта, локализирането, идентифицирането и унищожаването й, в наши дни е необходима минута и половина. Това е развитие само за 4 години", заяви военният министър.

"Процесите са много динамични и ние трябва да им отговорим с подходящата техника, оперативни способности и човешки ресурс, за да можем да възпрем точно това действие", категоричен бе той.

"Свидетели сме как Черно море се превръща в тестови полигон, където се изпитват способности в бойни действия, които определят способностите, колит следващото поколение въоръжени сили трябва да притежават", обясни Стоянов.

"Нашата амбиция е България да бъде активен участник в случващите се трансформации, затова е ключов приоритет и развитието на способности за асиметрично въздействие с висок оперативен ефект. Инвестираме в безпилотни системи, средства за противодействие срещу дронове, киберотбрана, радиоелектронна борба и космос", заяви той.

"Имаме амбицията България да има своя собствена констелация от сателити за придобиване на информация. Естествено, това изисква значителен ресурс и няма да стане веднага. Но стъпка по стъпка ние трябва да градим такава система. В момента работим активно и за внедряване на изкуствен интелект за осигуряване на киберзащита в Министерството на отбраната и в армията. Българияя вече работи и за изграждането на способности в космическата сфера", информира министърът.