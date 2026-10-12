7 непознати пребиха и ограбиха мъж пред ресторант

Седем непознати лица пребиха и ограбиха мъж пред ресторант. Досъдебно производство за извършен грабеж е образувано в края на миналата седмица в РУ Дупница. 33-годишен мъж е бил нападнат пред ресторант в гр. Сапарева баня от 7 непознати лица. Удрян е, ритан е и е приведен в безпомощно състояние. Отнети са му чанта с 500 евро и документи. За случая е уведомен дежурен прокурор.

В края на миналата седмица дупнишки полицаи пък са задържали 55-годишен мъж от с. Червен брег за отправени закани и заплахи за убийство към свой съселянин. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.