Четирима пешеходци ранени при удари от автомобили в Югозапада. В събота около 16:30 часа в района на кръстовище между ул. „Св. Св. Кирил и Методий" и ул. „Илинден" в гр. Благоевград, лек автомобил „Фиат Панда", управляван от 23-годишен мъж от с. Дорково, завивайки на ляво е отнел предимството и е блъснал 38-годишна жена от гр. Благоевград, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека. Пешеходката е пострадала с луксация на раменната става. Направените проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача и пешеходката са отрицателни.

В неделя пък около 08:30 часа на ул. „Ангел Балев" в гр. Банско, товарен автомобил „Мерцедес Спринтер", управляван от 48-годишен мъж от с. Дамяница, извършвайки маневра на заден ход е блъснал 75-годишен мъж от гр. Благоевград. Водачът на автомобила е транспортирал пострадалия до МБАЛ-Разлог, където след извършен медицински преглед са установени охлузни рани в областта на гръдния кош и главата му. На 48-годишния мъж е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

На пътя между с. Краище и гр. Разлог, в събота около 19,45 ч. лек автомобил „Пежо" с 18-годишна водачка от с. Горно Краище е блъснал, неправилно пресичащ пътното платно и облечен с тъмни дрехи, 42-годишен мъж от гр. Берковица. Пешеходецът е получил натъртвания по тялото и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

В края на миналата седмица 43-годишна водачка на лек автомобил „Форд" е блъснала на пешеходна пътека на ул. „Цар Освободител" в Кюстендил 51-годишна пешеходка. На пострадалата е оказана помощ в кюстендилската болница, къето са установили, че е със средна телесна повреда. Досъдебно производство е образувано по случая в ОДМВР, уведомен е дежурен прокурор.