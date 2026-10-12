Проверяват всички разрешения за строеж във Варна за последните 4 години

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е започнала проверка в община Варна на всички издадени разрешения за строеж за последните четири години. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти по време на годишната среща на местните власти в Албена.

„Нека всички разберат какво се случва във Варна. Досега открихме много нередности при издаването на удостоверения за търпимост, но се оказа, че епидемията за незаконното строителство и нарушаването на закона на територията е по-мащабно", обясни министърът.

„Ще търсим всеки „вирус" от незаконното строителство във Варна. Очевидно един от най-красивите български градове е обременен с огромни проблеми и нарушения в строителството", добави Шишков.

СНИМКА: МРРБ

По-рано в рамките на срещата той участва в дискусионния панел „Качеството на инвестиционния процес – споделена отговорност между държавата, общините и бизнеса", където подчерта необходимостта от по-добро планиране на инвестициите.

„Планирането ражда инвестицията, а не обратното, както беше при едно предишно управление. Това ще бъде истинският подход, за да постигнем много по-добри резултати в бъдеще", заяви министърът.

За да бъде изградена липсващата инфраструктура, е необходимо по-добро планиране и приемане на общи устройствени планове, тъй като част от териториите все още нямат такива. Шишков беше категоричен, че държавата вече си е на мястото и през следващите години могат да бъдат постигнати повече резултати.

Той определи срещата с местната власт като изключително важна, защото „с нея се слага началото на един по-различен начин на комуникация между местната и централната администрация".

„Отношението между държавната и местната власт е фундаментът на развитието на едно общество. Те трябва да работят в синхрон и в полза на гражданите", обясни Шишков. По думите му за целта трябва да се спазва един закон и той да се тълкува по един и същи начин, за да има обща визия за развитието на цялата страна.

Парите в строителството трябва да се инвестират така, че всяко вложено евро да отива за развитието на регионите, посочи още министърът. „Във всеки регион трябва да сложим фокус върху проблемите и от там да развиваме населените места", допълни той.

По отношение на Инвестиционната програма за общините Шишков подчерта, че е важно местните власти да получават подкрепа и необходимите средства за завършването на обектите, които вече са започнали и са преценили, че са най-важни за инвестиции.

В годишната среща на местните власти в Албена участва и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска. Тя се включи в дискусията „Предвидимо финансиране и качествено изпълнение на общинските инвестиции".