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Работник падна от мост над река Росица

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Линейка е откарала пострадалия в болница Снимка: 24 часа- архив

Мъж на 33 години е паднал от мост в коритото на река Росица в района на село Горна Росица тази сутрин около 7:20 часа. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Габрово.

От полицията потвърдиха за БТА, че мъжът паднал от съоръжението, вероятно е един от работниците по реконструкция на обекта.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Служители на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Севлиево са извадили мъжа от речното корито.

Пострадалият е транспортиран в МБАЛ „Д-р Тота Венкова" в Габрово. Към момента се уточняват характерът и степента на получените наранявания.

На мястото на инцидента се извършва оглед, а обстоятелствата около случилото се се изясняват, посочват от полицията.

Линейка е откарала пострадалия в болница

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