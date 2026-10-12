Локомотив горя край Стара Загора

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Дизелов локомотив се запали по железопътната линия между Стара Загора и Димитровград, в района на старозагорското село Михайлово. Вероятната причина за пожара е късо съединение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден на 11 октомври в 20:35 ч. за запалването информирал 37-годишният машинист, който управлявал локомотива.

При първоначалните процесуално-следствени действия е установено, че са изгорели предната кабина на локомотива и машинното отделение.

Местопроизшествието е посетено и запазено от полицейски екип на Второ районно управление в Стара Загора, като е извършен оглед.

По случая е образувано досъдебно производство.