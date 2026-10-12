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Намериха мъртъв мъж на тротоар в Стара Загора, трима са задържани

Ваньо Стоилов

[email protected]

2016
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63-годишен мъж е открит мъртъв с прободна рана в гърдите на тротоар на улица в Стара Загора. За престъплението е задържан 48-годишен мъж, а още двама души са арестувани за съпричастност към случая, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Стара Загора.

Сигналът за паднал мъж на тротоара е подаден на телефон 112 на 11 октомври в 16,10 ч. от 40-годишен мъж. На място били изпратени полицейски екип и екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Те установили труп на мъж на видима възраст около 60-65 години с прободна рана в областта на гърдите. По-късно била установена и самоличността му – 63-годишен мъж.

При проведените оперативно-издирвателни действия служители на Първо районно управление и на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" към областната дирекция на МВР установили и задържали за срок до 24 часа предполагаемия извършител – 48-годишен мъж.

В хода на допълнителните действия полицаите установили, че към престъплението може да са съпричастни и 49-годишна жена и 55-годишен мъж. Те също са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за убийство по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Неофициално „24 часа" научи, че убитият и тримата замесени в случая водели скитнически начин на живот.

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