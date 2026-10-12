Демерджиев: Наблюдение от космоса и морски мониторинг помагат за сигурността в Черно море

Четирите основни риска: хибридните заплахи, уязвимостта на критичната инфраструктура, организираната престъпност и защитата на населението

Технологиите за наблюдение от космоса, морският мониторинг и анализът на данните могат да помогнат значително за осигуряване на сигурността в Черно море при ясни правила за сигурност и отговорно използване. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на конференцията „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа".

"За мен сигурността в Черно море е способността на държавата и партньорите да предотвратяват и овладяват кризи, да защитават хора и да поддържат жизненоважните системи. Напрежението в морето има последици и на сушата, пристанищата, енергийните обекти и хората по крайбрежието", каза още Демерджиев.

"Очертават се четири аспекта, които са четири взаимосвързани риска", обясни той.

Първият от тях са хибридните заплахи: морски мини, безпилотни системи, смущаване на навигационни сигнали, кибератаки, саботажи.

"Тези заплахи могат да се появят едновременно или да прикриват една друга, създавайки несигурност, без да се преминава прага на откритата агресия", коментира министърът.

"Дезинформацията и опитите да бъде подкопано доверието в институциите и в общия европейски отговор също са част от тази картина. Затова са ни необходими надлежна картина на риска, ранно предупреждение и работещ обмен на информация", обясни Демерджиев.

Вторият риск, който той очерта бе уязвимостта на критичната инфраструктура, сред които пристанищата, енергийните обекти, подводните кабели, транспортните коридори. От тях зависят икономиката и ежедневието на гражданите, категоричен бе вътрешният министър.

"Повреда в едно звено може да засегне повече от една държава, затова устойчивостта изисква сътрудничество между институциите и частните оператори, готовност за обща и навременна реакция и достоверна публична комуникация, особено при криза", заяви той.

Като трети аспект той посочи организираната престъпност, като изброи трафикът на хора, наркотици, оръжия, контрабандата и корупцията в пристанищната среда.

"При край на войната в Украйна ние очакваме тези явления да се засилят и средата за сигурност да бъде влошена, така че отсега полагаме усилия да сме готови да посрещнем тези процеси, да ги превантираме и да не допуснем тяхното развитие", заяви МВР министърът.

Последно той очерта като важна защитата на населението и готовността за реакция при бедствия и аварии.

"Инцидент с кораб или енергийно съоръжение може да доведе до замърсяване, да застраши хората, да засегне икономическите дейности по крайбрежието. При подобни ситуации решаващи са бързата реакция, координацията между компетентните служби и способността да ограничим последствията", обясни Демерджиев.

"Гранична полиция, структурите на пожарната и тези за противодействие на организираната престъпност, действат в координация с Военноморските сили, Морската администрация и останалите компетентни органи. Това взаимодействие е решаващо, тъй като нито една институция или държава не може да се справи сама с проблемите, които очертах. Те са комплексни и изключително сериозни. Затова общият европейски отговор е необходимост в случая, не е просто въпрос на политически избор", категоричен бе министър Демерджиев.

Според него ЕС вече трябва да мисли за по-бърз обмен на информация, по-добра оценка на рисковете, по-добра реална готовност за реакция при трансгранични кризи, по-добро взаимодействие при противодействие на трансграничната организирана престъпност.

"Практическа стъпка в тази посока е Черноморският център за морска сигурност, който България и Румъния изграждат със звена във Варна и Констанца. Центърът трябва да допълва структури на Европейския съюз, НАТО и националните органи, без да ги дублира и да свързва наличните способности: от сателитно наблюдение до анализа на риска и ранно предупреждение. Ефективната му работа зависи от доверието между партньорите, което изграждаме и което поддържаме", обясни той.

"Проблемът с необходимостта от сигурност в Черноморския регион се разбира, оценява се и ние ще бъдем все по- готови, ще бъдем все по-подготвени във всяко отношение да се справим с предизвикателствата, които войната в Украйна създава в този регион", категоричен бе Демерджиев.