Жена е в реанимация след тежка катастрофа край Лом

На 11 октомври около 17,40 ч. на републикански път II-81, непосредствено преди град Лом, е възникнало пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила. По първоначални данни, при излизане от десен завой в посока към гр. Лом, лек автомобил „Опел Корса", управляван от 20-годишна жена водач от гр. Видин, поради движение с несъобразена скорост навлязъл в насрещната лента и ударил странично движещ се към гр. Монтана лек автомобил „Порше Кайен", управляван от 38-годишен водач от гр. Лом.

Вследствие на сблъсъка са нанесени значителни материални щети. Пострадала е 55-годишна пътничка на задната седалка в „Порше"-то, която е настанена в реанимацията на МБАЛ-Лом със счупени ребра и мозъчен кръвоизлив, без опасност за живота. Двамата водачи са прегледани и освободени за домашно лечение с охлузвания. Пробите им за алкохол са отрицателни. Взети са кръвни проби за изследване за наркотични вещества. На място е извършен оглед, уведомен е дежурен прокурор от РП-Монтана и образувано досъдебно производство в РУ Лом