Бащата на Ивана: Дъщеря ми е убита и изхвърлена през прозореца, настоявам делото да се гледа в София

Вече пети месец не е приключило разследването за смъртта на 16-годишното момиче от Благоевград, което е било на купон с приятели

Прокуратурата повдигна обвинение на студента Александър Георгиев и поиска съдът да го остави под стража, на две инстанции обаче го пуснаха без никаква мярка

"Дъщеря ми е убита, категоричен съм. Изнасилена и изхвърлена през прозореца, за да се инсценира самоубийство или нещастен инцидент. Изследванията показаха, че в кръвта няма наркотици или алкохол. Борила се е за живота си. В Благоевград има чадър над замесените в смъртта на детето ми и настоявам делото да се изземе в София."

Това казва Стойне Стойнев, баща на починалата в нощта на 23 срещу 24 май 16-годишна Ивана. Около полунощ тя бе намерена мъртва пред входа на блок в кв. "Струмско".

Паднала е от жилище на 5-ия етаж, където е била на гости

при приятеля си 15-годишния Димитър Смилков. В апартамента вечерта са били още студентът Александър Георгиев и 19-годишният Методи Симеонов.

Малко преди полунощ съсед, който е бил на гости в съседен блок, се прибира и вижда на земята голо момиче. Ужасен звъни на приятелите си и на други съседи, следва и обаждане на тел. 112.

Когато на място пристигат полицаи и екип на Бърза помощ, само констатират смъртта на 16-годишната Ивана. След пристигането на патрулките - около половин час по-късно, от задната страна на блока пада от 5-ия етаж и Димитър. Той обаче

оцелява и е лекуван в "Пирогов", а след 12 дни се прибира вкъщи

В апартамента полицаите откриват студента Александър в неадекватно състояние, а четвъртият участник - Методи, намират в дома на приятелката му. Той си е тръгнал от апартамента и след известно време отново се е върнал, после пак е напуснал жилището. Тогава официално бе оповестено, че 4-мата са употребили синтетичния наркотик LSD.

Прокуратурата повдигна обвинение за умишлено убийство на студента по философия Александър Георгиев и поиска от съда да му определи мярка "задържане под стража".

На две инстанции съдиите не уважиха искането и го пуснаха на свобода без никаква мярка. И магистратите в Благоевград, и в София бяха категорични, че от събраните до момента доказателства няма такива, които да сочат, че Александър е убил Ивана, като е упражнил насилие и я изхвърлил през прозореца. Това провокира протести в Благоевград.

"Правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции. Окръжният съд в Благоевград отчита високата обществена чувствителност по случая и изразява съпричастност към близките на починалото момиче. Съдебният акт, постановен в производството по мярката за неотклонение, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия.

Съдебният състав е приел, че към този етап

липсват достатъчно данни, които да обосноват задържане

на лицето", бе отговорът на окръжния съд, а при събиране на нови доказателства прокуратурата може да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката.

Бащата на момичето обаче е направил снимки и е категоричен, че по тялото има следи от предсмъртно насилие. Такива белези били описани и в съдебномедицинската експертиза.

"Получих я за нуждите на застрахователя. В нея пише, че има следи от насилие по ръцете, тялото, под дясната гърда и следи от въже. Освен това в урината на Ивана няма следи от наркотични вещества, което опровергава тезата, че се е дрогирала. Детето ми до последно се е борило за живота си. Разследването обаче се бави, а

тримата, които са били с нея, са на свобода и над тях има чадър

Настоявам да се потърси отговорност от длъжностните лица, лансирали фалшиви версии за употреба на наркотици, за да петнят паметта на една жертва", гневен е бащата.

От прокуратурата обясниха, че в едната експертиза наистина няма данни за следи от употреба на наркотични вещества, но тя била за определени групи наркотици. Тя не била единствена, имало и други експертизи.

Никой от тримата младежи не казва дали е видял падането

на Ивана през прозореца. Димитър и Александър мълчат, а най-пълни са показанията на Методи. Той си е тръгнал от купона около 22 ч. Причината била, че Александър агресирал и предложил секс освен на момичето и на двете момчета. Методи отказал и тогава получил от студента силен шамар, при който му паднали очилата.

След като си тръгнал, Методи отишъл в дома на приятелката си. Неясно защо обаче след около час отново се е върнал в апартамента, където бил купонът. Твърди, че между студента и Ивана имало секс. Видял е двамата голи в една от стаите, не били адекватни, но не видял да има насилие.

Разпитани хора от блока са чули шум и блъскане, но за тях не било нетипично и затова не се обадили на полицията. Съсед чул и видял гол от кръста надолу млад мъж, който тичал по коридора, а друг мъжки глас викал "Ще те убия". Съседът обаче не могъл да разпознае кои са били момчетата.

Съдът е категоричен, че само на тази реплика, изречена неясно от кого и отправена неясно към кого,

няма как да се направи обосновано предположение, че Александър е извършил убийство. Адвокатът на студента Пенко Ненов каза, че съдът е направил "верен прочит на това, което е събрано към този момент".

"Към момента Александър не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора", допълни адвокат Ненов.

Версиите пък защо ученикът Димитър е паднал от другата страна на блока са няколко. Според бащата на Ивана приятелят на дъщеря му, с когото са имали връзка от година, се е опитал да се измъкне, след като е видял пристигането на полицейските коли пред блока, и е скочил от другата страна на сградата.

"Разследващите тук се опитват всячески да прикрият убийците.

Никой не разследва наркоканала,

за който им предоставих достатъчно данни, защото в него са замесени и деца на хора с висок обществен статус в града. Синът на съдийка е свидетел по досъдебното производство. Трябва да се разкрият връзките на тримата с висши фигури. В телефона на Ивана, който е ползван от друг, открих и предадох на разследващите целия механизъм на организиран наркоканал със схеми с криптоплащания през терминали, поръчки в различни мрежи, GPS координати и видеоклипове с указания за "дропове" и скривалища.

Подадохме подробни сигнали с точни доказателства до ГДБОП, Националната полиция и Благоевградската окръжна прокуратура.

Досега има само мълчание. Всички тези данни, натрупани в множество томове по делото, не са просто улики за покупка на дрога. Този наркоканал е пряко свързан с убийството на дъщеря ми! Имам сериозни и основателни подозрения, че в апартамента, където дъщеря ми е била подложена на гавра, изнасилване и жестоко убийство,

преди тялото да бъде изхвърлено, е имало и пети човек",

казва бащата. През август е поискал от и.ф. главен прокурор да възложи разследването по досъдебното производство на НСлС, а надзорът да бъде поет от друга прокуратура, но му е отказано. Поискал и ексхумация на тялото, но и това искане е оставено без уважение. Сега подготвя ново искане за ексхумация. Настоява и за дисциплинарна проверка на полицаите, които са поели случая в първите часове.

Според него е недопустимо за смъртта на дъщеря си да научи не от полицията, а от майката на Димитър, която е служител в МВР.

По досъдебното производство за 5 месеца са се сменили четирима наблюдаващи прокурори.

"От страната на прокуратурата се водят интензивни действия по разследването. Очакваме резултатите от комплексната биомеханична, съдебномедицинска и травматологична експертиза. Надяваме се преди края на годината да е готова. В същото време продължаваме да събираме още доказателства и разпитваме свидетели", казаха от окръжната прокуратура в Благоевград.