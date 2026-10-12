Работодателите подкрепиха промените в пенсионните фондове, синдикатите поставиха условия

Работодателските организации подкрепиха по принцип, а синдикалните организации - под условие, проект за промени в Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, който беше обсъден по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

През март тази година бяха приети значителни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с допълнителното задължително пенсионно осигуряване и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която представи проекта за промени. Това породи нужда от привеждане в съответствие на множество нормативни актове, един от които е тази наредба, като целта на предложения проект е да се отстранят несъответствия, добави Ефремова. Преобладаващата част от измененията са обусловени от изменения в КСО, а с предложените текстове се създават ясни правила за формиране на попечителските съвети, презицират се правилата за функциите на попечителските съвети, случаите на прекратяване на мандата на попечителските съвети, регламентира се възможност по изключение заседанията да се провеждат дистанционно. По думите на министъра предложените промени ще създадат условия за по-добро функциониране на попечителските и консултативните съвети.

Има потребност да бъде актуализирана наредбата, но същевременно сме казали, че в рамките на настоящото изменение трябва да бъдат прецизирани измененията, които се отнасят до функциите на попечителските и консултативни съвети, тъй като те трябва да изпълняват специфична роля – да бъдат със специфична експертиза, свързана с детайлна оценка на финансови отчети, на упражняваните инвестиционна дейност и др., каза Валери Апостолов от Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа". По думите на Апостолов има нужда от това нормативно възложените им функции да бъдат съобразени с функциите и ролите на тези органи, заради което от "Подкрепа" не са подкрепили проекта на наредбата в тази част.

От Конфедерцията на независимите синдикати в България (КНСБ) възразяваме срещу предвиденото освобождаване на попечителските съвети в случаите, в които в две последователни заседания членове не са участвали в заседание по неуважителни причини, или са разпространили информация, с която са разполагали, каза Ася Гонева от КНСБ. Наредбата не предлага специален ред как се установява, че членовете на съвета не са участвали по неуважителни причини, коя информация се счита за чувствителна и уврежда интересите на дружеството, как точно ги уврежда, как се доказва, че е разпространена такава информация, посочи Гонева. За нас е абсолютно неприемливо, още повече, че участниците в попечителските съвети се избират с мандат, даден с разрешение на органите на нашите структури, а не че мандатът им произтича от наредбата. В частта на проекта, в която се изброяват случаите, в които се прекратява мандатът на членовете на попечителските съвети, ще се въздържим от подкрепа, допълни Ася Гонева.

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, от Българската търговско-промишлена палата, от Асоциацията на индустриалния капитал в България и от Българската стопанска камара изразиха подкрепата си към предложените промени.

По отношение на прекратяването на мандата на член на попечителски съвет при неучастие на минимум две заседания по неуважителни причини Диана Йорданова, заместник-председател на комисията за финансов надзор, посочи, че всеки попечителски съвет работи на база правилата си за работа, които се съгласуват след постигнато съгласие между работодателски и синдикални организации и самото пенсионно-осигурително дружество, което означава, че тези правила могат да бъдат променени. Поради това смятаме, че това не би създало проблеми при функциониране на попечителските съвети, каза Йорданова. По отношение на темата за разпространение на информацията тя посочи, че това задължение на социалните партньори и сега съществува в наредбата, но може да бъде прецизирано, ако е необходимо.