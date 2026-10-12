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В Сливен пипнаха 50-годишен мъж, мамил със злато

Ваньо Стоилов

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Снимка: Архив

Криминалисти от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОДМВР - Сливен са задържали мъж на 50 години след получени сигнали за измама с фалшиви златни изделия, съобщиха днес от пресцентър на дирекцията.

Заявленията са подадени в началото на миналата седмица. Неизвестен извършител е въвел в заблуждение служители в два търговски обекта, като им е продал позлатени изделия, на които им е предаден вид на златни. По данни на заявителите общата щета е на стойност около 1900 евро. След проведените издирвателни и процесуално-следствени действия полицейските служители установяват самоличността на мъжа. Той е на 50 години от град Сливен. Задържан е за 24 часа.

Работата по образуваните досъдебни производства продължава. В Сливен коментират, че обикновено измамите със злато са "патент" на румънски пришълци, но явно престъплението се балканизира.

Снимка: Архив

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