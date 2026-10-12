Сестрата на убит на автогара в Пловдив твърди, че продали органите му, за да го погребат

Имаше донорска ситуация, отчетена към изпълнителна агенция „Медицински надзор" и Министерството на здравеопазването, която е и публично обявена, коментираха от болницата

Сестрата на пребития с кол на автогара „Юг" в Пловдив Стефан Минков заяви в съда, че брат й е изкарал няколко дни на командно дишане в УМБАЛ „Свети Георги" и когато майка й е дала разрешение системите да бъдат изключени, са продали органите му. Минков е нападнат на 19 септември м. г. и умира от травмите на 22-и същия месец. „Взехме 3800 лв., за да го погребем, нямахме средства", заяви Корнелия Търпова.

Продажбата на органи у нас е престъпление и „24 часа" потърси здравното заведение за коментар. „На тази дата е имало донорска ситуация, отчетена към изпълнителна агенция „Медицински надзор" и Министерството на здравеопазването, която е и публично обявена", коментираха от УМБАЛ „Свети Георги". А запознати обясниха, че при официално обявен случай на даряване на органи са замесени толкова много медицински екипи, че нелегалната продажба е на практика невъзможна.

52-годишният към момента на убийството Стефан Минков се изселил в Турция с родителите си през 1984 г. 15 г. по-късно баща му починал и той се грижел за майка си. Работел в строителството, когато в Турция нямало достатъчно обекти, отскачал да изкарва пари в същата сфера и у нас. Миналото лято работел на строеж в Батак, но започнало да му прилошава и решил да се прибере в Бурса, за да си направи изследвания. На 19 септември 2025 г. чакал автобуса, когато срещнал Марин Караджов и Милен Шишков, които често просели в района. Минков ги попитал защо са го обрали по-рано през деня. Според подсъдимия за убийството Караджов Минков замахнал към тях с нож. Караджов взел дървен кол и го ударил няколко пъти, травмата в главата се оказала фатална.

Подсъдимият не се признава за виновен и делото продължава с разпит на още свидетели.