Оставиха в ареста двама поляци, хванати с контрабандни цигари за над 1,6 млн. евро

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Двама полски граждани са задържани под стража по обвинение за незаконно държане на цигари без български акцизен бандерол в големи размери. Тютюневите изделия на стойност 1 644 840 евро са открити на граничния преход Кулата, съобщиха от прокуратурата.

По искане на Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Петрич, съдът е наложил на двамата обвиняеми мерки за неотклонение „задържане под стража". Те са привлечени към наказателна отговорност за престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, във връзка с ал. 1, предложение второ, и чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс.

СНИМКА: АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

На 8 октомври 2026 г. на граничния преход Кулата, при влизане от Гърция в България, митнически служители проверили товарна композиция с полски регистрационни номера. При проверката били открити цигари без български акцизен бандерол, укрити зад кашони с корнфлейкс и кадаиф.

След разтоварването на товара митническите служители установили 24 палета с кашони, съдържащи цигари от три търговски марки. Общото количество на задържаните тютюневи изделия е 8 640 000 къса, или 432 000 кутии. Стойността на предмета на престъплението възлиза на 1 644 840 евро.

Обвиняемите са гражданите на Полша Г.Ф. и А.П.

Определенията на съда, с които спрямо двамата е постановено „задържане под стража", подлежат на обжалване пред Окръжния съд в Благоевград.