Шофьор с 2,82 промила алкохол се блъсна в кола и ограда в Добрич

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Шофьор с 2,82 промила алкохол се блъсна с автомобила си в друга кола и ограда на частен имот в Добрич. Мъжът е на 52 години и е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на 11 октомври около 20:05 часа. При проверката с дрегер е установено, че водачът на лек автомобил „Шкода" е седнал зад волана след употреба на значително количество алкохол. При катастрофата са нанесени материални щети.

Автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Друг шофьор в Добрич също е хванат да кара след употреба на алкохол. На 12 октомври около 01:30 часа при полицейска проверка е установено, че 38-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Ауди", е с 1,45 промила алкохол.

Той също е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.