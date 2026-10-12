ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Винисиус се раздели за 3-и път с бразилска инфлуен...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23719602 www.24chasa.bg

Шофьор с 2,82 промила алкохол се блъсна в кола и ограда в Добрич

Дияна Райнова

1604
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрегер Снимка: Дима Максимова

Шофьор с 2,82 промила алкохол се блъсна с автомобила си в друга кола и ограда на частен имот в Добрич. Мъжът е на 52 години и е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на 11 октомври около 20:05 часа. При проверката с дрегер е установено, че водачът на лек автомобил „Шкода" е седнал зад волана след употреба на значително количество алкохол. При катастрофата са нанесени материални щети.

Автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Друг шофьор в Добрич също е хванат да кара след употреба на алкохол. На 12 октомври около 01:30 часа при полицейска проверка е установено, че 38-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Ауди", е с 1,45 промила алкохол.

Той също е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Дрегер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си