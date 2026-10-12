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Задържаха 23-годишен, преследвал и обиждал расистки чужденец в центъра на София

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Задържаха 23-годишен, преследвал и обиждал расистки чужденец в центъра на София СНИМКА: Архив

23-годишен мъж е обвинен в хулиганство по расистки и ксенофобски подбуди, след като имитирал маймуна и отправял подигравателни реплики към чужд гражданин в центъра на София. След това го преследвал по улиците в района, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Случаят е от 10 октомври 2026 г. в района на Народния театър „Иван Вазов". Според събраните до момента доказателства обвиняемият Н.И. издавал звуци, наподобяващи маймуна, и отправял подигравателни реплики към чужденеца Н.Х., мотивирани от расовата му принадлежност.

След това 23-годишният мъж започнал да преследва чуждия гражданин по улиците в центъра на столицата и демонстрирал агресивно отношение към него.

От прокуратурата посочват, че действията грубо нарушават обществения ред, а по своето съдържание се отличават с изключителна дързост. Деянието е извършено по хулигански и ксенофобски подбуди.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на дежурен прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

На 12 октомври наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Н.И.

Задържаха 23-годишен, преследвал и обиждал расистки чужденец в центъра на София СНИМКА: Архив

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