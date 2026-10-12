Вълчев: Държавата и общините трябва да работят заедно, за да има по-добро образование

Държавата и общините трябва да вървят в една посока, за да се постигат по-добри резултати в образованието. Това каза образователният министър Георги Вълчев по време на форума „Общините по-близо до училищата – от отговорности към реално участие" в рамките на Годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Той подчерта, че образованието е надпартийна кауза и по-високото качество на образованието изисква общи усилия на държавата, общините, училищата и семействата. По думите му е необходимо институциите да работят в партньорство и да търсят решения, съобразени с конкретните потребности на отделните региони.

В тази връзка Вълчев съобщи, че започват срещи във всички 28 области на страната с представители на образователната система, местната власт и бизнеса. Целта е да бъдат обсъдени предизвикателствата пред образованието по места и да се набележат конкретни мерки за тяхното преодоляване.

По време на форума бяха представени резултати от проучване на социологическа агенция „Тренд" за нагласите към училищното образование. Над 50% от анкетираните определят ниската дисциплина като един от основните проблеми, а 47% посочват подобряването ѝ като приоритет. Също толкова открояват качеството на учителите като важен фактор за доброто образование. Според 49% от участниците училището трябва да предлага повече практически занимания.

По отношение на подобряването на дисциплината МОН вече представи комплекс от мерки, които включват по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа за учениците, по-активно взаимодействие със семействата и въвеждане на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции.

Министърът обърна специално внимание и на необходимостта от повишаване на качеството на преподаване. По думите му е важно да се подобри подготовката на бъдещите учители още в университетите, като се постави по-силен акцент върху практическите умения и работата с учениците. Сред приоритетите е и промяната на учебните програми, така че те да бъдат по-малко претрупани, с по-достъпен език и да дават повече възможности за усвояване и прилагане на знанията.

Важен акцент в изказването на министъра бе и развитието на професионалното образование. Проф. Вълчев подчерта необходимостта от повишаване на неговото качество и привлекателност, така че повече ученици да го избират като възможност за придобиване на знания, умения и успешна професионална реализация. Той посочи, че повишаването на общото ниво на подготовка в училище е важно условие за успешното обучение и в професионалните гимназии.

Председателят на Комисията по образованието и науката в НС Димитър Здравков също постави на фокус професионалното образование, като приветства, че е сред приоритетите на МОН. По думите му общините трябва да бъдат мост между училищата и бизнеса и да съдействат за по-тясното обвързване на обучението с потребностите на пазара на труда. „Системата на образованието следва да е отговорност на цялото общество", каза още председателят на парламентарната комисия по образованието и науката.

В първата част на форума участва и кметът на Враца и член на УС на НСОРБ Калин Каменов, който представи опита на общината с математическата академия във Враца. Той постави акцент върху предизвикателствата пред местната власт и приоритетите в развитието на образованието на общинско ниво.

Във втория панел, посветен на професионалното образование, участваха Христо Христов, кмет на Шумен и член на КС на НСОРБ, Ваня Тивидошева, директор на дирекция „Професионално образование" в МОН, Николай Панайотов, директор на ПГ „Хенри Форд" в София и др.

Модератори бяха Нели Колева от Фондация „Заедно в час" и Росен Костурков от

Център за професионално обучение, Тракия икономическа зона.