Даниел Панов в Деня на общината: Местната власт е най-близо до хората и е пример за обединение

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Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е начело на Сдружението на общините, отправи поздрав за 12 октомври – Ден на българската община и на местното самоуправление:

Ето какво написа той във фейсбук страницата си:

Днес – 12 октомври, отбелязваме Деня на българската община и на местното самоуправление!

На тази дата през 1882 година влиза в сила Закон за общините и градското управление. Първият законодателен акт, който регламентира дейността и работата на кметовете, на общинските съвети и помощниците им.

Доверие, уважение, отговорност, диалог – това са думите, които описват в пълнота днешния ден. Това е смисълът на местното самоуправление.

Всеки има правото ясно да казва какво иска и да има позиция. Но всеки следва да има и отговорност – към останалите. И принос – заедно да изграждаме по-доброто, към което се стремим. Това изисква решения, които често не са лесни. И умение да поставиш общото над личното.

Това е общината!

Общност, в която израстваме заедно и променяме живота на хората.

Местната власт натрупа много опит, авторитет, експертиза. Но местната власт е тази, която остава най-близо до гражданите. В кмета и в общината хората виждат държавата. Търсят държавата. Искат решение на проблемите. Дори във времена, в които държавата е отсъствала от дневния им ред.

Затова благодаря на всички колеги – в Община Велико Търново, в Националното сдружение на общините в Република България, във всяка една община, в общинските съвети!

Колкото и да е било трудно – и в криза, и в бедствия, и за решаване на належащите въпроси, местната власт винаги е на място и на терен. Местната власт е пример за обединение!

Затова е добре и останалите власти да се поучат от опита и модела, по който работи местното самоуправление.

Благодаря на гражданите – за идеите, разумните предложения, градивната критика. Това помага и ни мотивира.

Честит празник на всички кметове, общински служители, председатели на общински съвети и общински съветници! Помнете, че всеки успех има смисъл, когато е в името на хората и с подкрепата им!

Здраве, мъдрост, енергия и сили!

Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

Председател на Националното сдружение на общините в Република България