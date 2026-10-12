Уникален селски Кризисен център вече е помагал в 1200 тежки ситуации край Свищов

Кризисен център Овча могила при Община Свищов стана на 10 години и вече е помагал в 1200 кризисни ситуации - пожари, катастрофи, транспорт на болни, съобщиха от общината. Центърът бе открит на 11 октомври 2016 г. по инициатива на кмета на общината д-р Генчо Генчев като първия в България Кризисен център за борба с пожарите, бедствията и катастрофите.

За своята 10-годишна история Центърът доказа своята ефективност в борбата с пожарите и бедствията, с бърза и адекватна реакция за овладяване на спешни ситуации, а в работата на терен служителите показват изключителен професионализъм.

Кризисен център - Овча могила осигурява 24-часово дежурство, като част от служителите са и доброволци в Доброволно формирование при Община Свищов.

През годините кметът Генчо Генчев не спира да търси възможност за развитие и дооборудване на Кризисния център.

С противопожарния автомобил, двете линейки и оборудването, които са на разположение, служителите, работещи там, може да реагират бързо и адекватно за овладяване на спешни ситуации в по-отдалечените места на общината, като в много случаи са в помощ и на пожарната в Свищов. Включват се и други ентусиасти от Доброволното формирование.

За изминалите десет години служителите на Кризисен център Овча могила и Доброволното формирование са се отзовали на над 1200 повиквания на територията на общината с противопожарния автомобил и с линейките за оказване на помощ на хора и спасяване на къщи и имоти. Извършвани са дейности по разчистване след пожари, катастрофи, порои на територията на общината, както и подпомагане дейностите по разчистване на наводнени къщи в село Каравелово, община Карлово, разчистване на наводнени улици във Велико Търново. В много случаи е оказвана оперативно-техническа помощ, сред които обеззаразяване на улици по време на Covid – пандемията, транспортиране на храна на карантинирани, дейности по овладяване на африканска чума по прасетата, разчистване на паднали дървета, доставяне на вода в по-големи количества за населени места в общината. Няколко са и случаите на спасени пострадали щъркели. Оказвана е помощ с линейките и са транспортирани болни от и до МБАЛ Свищов и болнични заведения в страната. Оказвана е и помощ дори при охрана на мероприятия.

През 2017 година Съветът на Европа отличи в конкурс за добри практики в местното самоуправление иновативната за България практика „Кризисен център към кметство Овча могила, община Свищов". През същата година трима служители в Кризисния център бяха наградени с почетно отличие на МВР за доблест и заслуга 3 степен, заради проявена от тяхна страна храброст в конкретна ситуация, застрашаваща живота и здравето на хората и за оказано съдействие и помощ на МВР. За доблестната им постъпка те бяха удостоени и с отличието на „24 часа" „Достойните българи". В края на 2020 година, служителите на Кризисния център бяха наградени от кмета на общината д-р Генчо Генчев с почетна грамота и Медал „За граждански заслуги" – III степен за принос в кризисни ситуации и извънредно положение по време на Covid – пандемията.

През годините Кризисният център доказа своята значимост. Адекватната реакция на служителите, активното съдействие от кмета Генчо Генчев, заедно с успешната координация между институциите на всички нива е от изключително важно значение за бързото овладяване на критичните ситуации, което води до повишаване на доверието и чувството за взаимност между местната власт, различните институции и жителите на община Свищов, смятат от местната управа.